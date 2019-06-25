Россия — это привилегия. Роман Носиков о том, кому и что должны русские

Скандал в Грузии разразился как нельзя кстати.

И не только с точки зрения директора американского аналитического центра Майкла Карпентера, который за пару дней до событий написал в Twitter: «Не уверен, что правительство (Грузии) полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким большим количеством «туристов» (например, ФСБ) и большим количеством земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться однажды и обнаружить, что они оккупированы не на 20%, а на 100%». Кстати, он не только писал в микроблог, но и недавно дал большое интервью грузинским СМИ, в котором продвигал ту же точку зрения.

И не только с точки зрения выявления внутрироссийской популяции «ягрузин», лишь по чистой случайности вскормленной Газпромом.

И даже не только с точки зрения возможности посмотреть новыми глазами на наших «элитариев», которые вдруг заговорили о просвещенности грузин на том основании, что те задолго до русских начали смотреть MTV.

Этот скандал — отличный повод поговорить о самом важном для нас, граждан России, предмете. О себе. Это для нас возможность лишний раз вспомнить, кто мы, какое место занимаем во вселенной, что и кому мы должны.

Кстати, о долгах.

Согласно концепции, только что изложенной грузинской стороной, россияне должны вернуть Грузии «отторгнутые» Абхазию и Осетию, а также уважать грузинское национальное достоинство. То есть не носить в Грузии георгиевские ленты, не гордиться Россией, не любить Путина. А взамен нам дадут возможность кушать недорогие грузинские продукты и восхищаться кавказскими красотами.

В этом смысле Грузия действительно предлагает нам уникальную услугу. Есть страны, специализирующиеся на гастротуризме. Есть страны, специализирующиеся на архитектурном туризме. Есть страны, которые развивают секс-туризм. Грузия же вышла на рынок с предложением по туризму совестливости. Только в этой стране российский турист сможет не только «кушенькать», но также платить, каяться, рукопожиматься и совестничать безо всякого стыда.

В Facebook даже публикуются специальные методички — как русскому туристу отработать грузинскую любовь: «Ни один даже самый радикальный грузинский радикал русского туриста не обидит. Если этот турист не наденет майку с Путиным, не станет размахивать флагом или другими способами демонстрировать свою лояльность российской власти».

Господи, щедрость-то какая! Прямо милость к нам, к убогим.

Собственно, догмат о русской убогости — это и есть краеугольный камень, на котором построено все здание этих токсичных отношений, в которых мы должны отрабатывать грузинскую любовь к себе деньгами, политическими уступками и покаянными ритуалами.

Этим предполагается, будто русские убоги. Убоги кулинарно, политически, финансово и что нас никто не любит. Что мы должны быть благодарны тем, кто нас вообще к себе пускает пожить по-человечески.

Из всего вышеперечисленного идеологического мусора и возникает идея «русского долга, в соответствии с которой русские должны массу всего. Уважать, понимать, приезжать и вести себя так, как им укажут.

У меня есть своя гипотеза русских долгов.

В соответствии с моей гипотезой, русские должны что-либо только господу богу, России, друг другу и себе. И никому больше. Ни украинцам, ни грузинам, ни американцам, ни европейцам, ни китайцам.

В первую очередь, русские должны быть.

Далее, русские должны понимать, что они — везучий, умный, работящий народ, который создает неплохие процессоры, хорошие самолеты, отличное оружие, прекрасные атомные реакторы, ледоколы и космические корабли.

Пытаться доминировать над русским, делающими корабли и реакторы, при помощи куска курицы в ореховом соусе — это глупая, негодная стратегия поведения. Такие попытки говорят о человеке только то, что он глупец, забывший свое место и с кем имеет дело.

Что же еще должны русские? Русские должны помнить, что они — отличные воины. И никому не давать забыть об этом. Так миру дешевле обойдется.

Русские должны понимать, что они — ценность и привилегия. Они тут не подброшены, они — результат трудов миллионов русских на протяжении тысячи лет нашей истории.

Русские должны понимать, что их надо заслужить. Что их немилость, их отсутствие где-либо — уже наказание. Отсутствие русских в какой-то части мира автоматически превращает это место в захолустье и черную дыру.

Русские должны ценить себя, свое время и деньги. Эти деньги заработаны их трудом — добычей полезных ископаемых, наукой, торговлей, производством.

Русским стоит уважать себя, друг друга и свою страну. И при первых же признаках неуважения с какой-либо стороны — просто отворачиваться от хама и делать самое важное, что есть в нашей жизни: заботиться друг о друге и благоустраивать Россию.

При любой неприятной ситуации — благоустраивай Воронеж. Самым лучшим ответом на последнюю грузинскую наглость, помимо отмены авиасообщения, стало повышение пособия на детей до регионального прожиточного минимума.

Русских надо заслужить. Русские деньги надо заработать. Подсказываю: зарабатывать русские деньги надо на обслуживании русских. То есть делать то, что они скажут, а не наоборот.

Кто хочет наоборот — тот не получит русских денег. Кто делает наоборот, того русские лишают себя. А это большая утрата, потому что русские — это ценность.

Это, возможно, для кого-то станет новостью и даже вызовет удивление. Но если вам нужны русские, то вы должны понять и принять это.