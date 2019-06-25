Скабеева рассказала об истерике украинской делегации в ПАСЕ

Страсбург, 25 июня. Журналист и ведущая политического ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале ведет прямую трансляцию из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ведущая анонсировала прибытие на заседание российской делегации, а также поделилась реакцией коллег с Украины, пишет «Царьград».

«Прямо истерика сейчас с украинцами», — написала она, сопроводив фото хэштегом #ПАСЕНАШ.

«Я думаю, что ни я, ни мои коллеги не хотели быть частью этой эры. Я уверена в этом. Украина билась не за эти европейские ценности», — сказала представитель украинской делегации после эмоционального выступления депутата Рады Алексея Гончаренко, который призвал не принимать резолюцию по РФ.

Ранее ПАСЕ приняла доклад руководителя организации Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно прав и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая российской стороне участвовать в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали в этот вторник 118 парламентариев, 62 парламентариев выступили против, 10 — воздержались.

Ранее председатель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Москва не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие. Представители СМИ поинтересовались у него, будет ли Москва придерживаться документов, принятых организацией ранее.

Как уточнил Толстой, РФ не собирается выполнять резолюции ПАСЕ, принятые без ее непосредственного участия.

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция по РФ «является недопустимой уступкой России».