В «Сколково» в 10 раз снизили стоимость космических спутников для иностранцев

Резиденты «Сколково» предложат странам Латинской Америки запускать в космос спутники в десятки раз дешевле стандартных расценок. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал Владислав Иваненко, генеральный директор компании «Спутникс» — резидента фонда «Сколково».

«Если мы говорим о телекоммуникационных спутниках, раньше они были довольно большими, по несколько тонн. Сейчас мы планируем сделать полноценный спутник для передачи интернет-сигнала весом 4-5 кг», — рассказал ФАН Владислав Иваненко.

По словам разработчиков, это позволяет снизить затраты на производство и непосредственно на запуск аппаратов в космос.

«Каждый килограмм вывести на орбиту стоит несколько десятков тысяч долларов. Это сотни тысяч долларов вместо миллионов», — добавил Иваненко.

Небольшой размер позволяет быстрее развертывать группировку спутников: за один запуск можно отправить не один космический аппарат, а все 30, которые сразу смогут начать функционировать в качестве полноценной системы.

Российские технологии уже заинтересовали заказчиков из Юго-Восточной Азии и Африки. 24 июня глава тунисского холдинга TELNET Мухамед Фрих посетил офис компании в Сколково и принял участие в подписании трехстороннего соглашения с Владиславом Иваненко, а также генеральным директором «Главкосмос Пусковые услуги» Александром Серкиным. Освоение рынка Латинской Америки — пока в планах.

К сборке спутников в компании привлекают и школьников. При этом речь идет не об учебных моделях, а о действующих космических аппаратах. В следующем году на орбиту Земли отправится собранный школьниками в образовательном центре «Сириус» полноценный спутник для дистанционного зондирования Земли.

«Это будет достаточно маленький спутник — такой может делать еще только одна компания в мире, она находится в США. И это спутник из стандартных компонентов, но собранный школьниками. Такого еще никто не делал», — рассказал ФАН Владислав Иваненко.

Планируется, что отправленный на орбиту космический аппарат будет передавать на землю фотографии из космоса.

«У нас студенты Самарского университета собирают камеру, а мы разрабатываем конструктор, с помощью которого школьники смогут собрать полноценный спутник», — пояснил Иваненко.

Представитель компании-разработчика также пояснил, что молодежь уже не первый раз привлекают к сборке космических аппаратов. В августе прошлого года на околоземную орбиту были запущены спутники SiriusSat-1 и SiriusSat-2, также собранные школьниками для сбора и передачи научных данных.