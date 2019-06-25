Украинские делегаты в одиночестве покинули зал заседаний ПАСЕ

Страсбург, 25 июня. Украинская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в одиночестве, на призыв последовать ее примеру никто из присутствовавших не отреагировал. Об этом рассказал член российской делегации Леонид Калашников.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии, хотя возможность обжалования полномочий делегаций сохраняется. Из документа также следует, что права представителей Москвы голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, дискуссия по этому вопросу состоится в среду.

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний до среды, при этом в полном одиночестве, хотя киевские депутаты и призывали к такому шагу всех, кто их поддерживает. Как заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, делегаты не вернутся в зал до обсуждения полномочий российских представителей в ПАСЕ.

«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», — сказал Калашников РИА Новости.

Российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума, однако Киев волеизъявления жителей республики так и не признал и призвал западные страны поддержать его позицию. В итоге был введен ряд антироссийских санкций.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. Как пишет Infox.ru, в ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

О том, что лишение российской делегации прав в ПАСЕ и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации, заявлял генсек СЕ Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее назвал принятую резолюцию ПАСЕ по России «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для киевских властей.