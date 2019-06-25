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Зеленского разочаровало решение ПАСЕ по возвращению России

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Зеленского разочаровало решение ПАСЕ по возвращению России

Страсбург, 25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации России. Итоги голосования он прокомментировал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что минувшей неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, пытаясь их убедить, что Россия можно вернуть в ПАСЕ только после того, как Москва выполнит принципиальные требования ассамблеи, пишет РИА Новости.

«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — добавил он.

Ранее вице-спикер Рады Ирина Геращенко посетовала, что украинская делегация на летней сессии ПАСЕ осталась без поддержки Зеленского. 

«Наша делегация осталась один на один в этом зале», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

По словам Геращенко, украинские делегаты обратилась в администрацию Зеленского с просьбой о встрече. Они хотели обсудить с главой государства план действий на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, но Зеленский проигнорировал это обращение.

Кроме того, Геращенко пожаловалась, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок к резолюции о равных правах всех делегаций (в том числе российской) в организации. Глава делегации Украины Владимир Арьев предупредил, что Украина прекратит свою работу в ассамблеи, если полномочия России будут восстановлены. С такой же угрозой выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Возвращение России в ПАСЕ прокомментировал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что раньше «Киев таких ударов не пропускал». Принятая резолюция ПАСЕ по России, по мнению Порошено, является «мощным вызовом» для киевских властей.

Вопрос о сохранении полномочий делегации РФ в полном объеме будет решен на специальном заседании ПАСЕ в среду.

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Автор: Сергей Петров
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