Экскурсоводов в России заставят сдавать обязательные экзамены

Москва, 25 июня. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой обязать всех экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить аттестацию, которая подразумевает тестирование и устный экзамен.

Он отметил, что регионы определяют, что конкретно должен знать и какими навыками обладать экскурсовод.

«Не нужно также указывать на федеральном уровне вузы, где могут подготавливать экскурсоводов и гидов-переводчиков, как предлагает законопроект», — отметил российский сенатор.

Кутепов обратил внимание на то, что необходимо прописать на законодательном уровне требование о наличии гражданства Российской Федерации как у гидов-переводчиков, так и у инструкторов-проводников, а также у экскурсоводов, пишет «Парламентская газета».

По его мнению, количество иностранных гидов увеличивается, поэтому туристы могут в итоге получить неверные и ложные сведения.

Он считает, что по этой причине имиджу страны наносится ущерб.

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