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Литву обрадовала реакция Путина на русофобские провокации в Грузии

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Литву обрадовала реакция Путина на русофобские провокации в Грузии

Вильнюс, 25 июня. Россия приостановила продажу туров и билетов в Грузию с 8 июля из-за русофобских провокаций в этой стране. Больше всего беспорядкам в Грузии обрадовались литовские туроператоры и предприниматели.

Власти Литвы отказались от конкретных комментариев в связи с событиями в Грузии. Лишь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс дежурно призвал «соблюдать законность, избегать насилия и беспорядков». Реакция Вильнюса предсказуема: с одной стороны власти Литвы хотят поддержать антироссийские настроения в Грузии, но с другой – Литва стремится заполучить столь желанного российского туриста, который ищет новое место для отдыха взамен Грузии.

Решению президента РФ Владимира Путина запретить полеты российских авиакомпаний в Грузию и реакции Москвы на русофобские провокации в Тбилиси крайне обрадовались литовские бизнесмены из курортных районов. На литовском побережье русских туристов любят — никто не тратит столько денег, как гости из России, сообщает Baltnews.

До 2014 года туристы из РФ составляли 50% всех отдыхающих в литовской Паланге. Однако с 2014 года россияне практически перестали приезжать на балтийский берег Литвы. Все дело в русофобском настрое Вильнюса и националистических настроениях властей страны, которые отравляют жизнь рядовым гражданам, особенно тем, кто зависим от туризма.

Литву обрадовала реакция Путина на русофобские провокации в Грузии

Однако теперь, когда некогда приветливая Грузия продемонстрировала свое настоящее «гостеприимство», устроив провокацию против россиян, литовские туроператоры решили воспользоваться ситуаций и вернуть русского туриста. Литовские предприниматели активно распространяют буклеты, в которых предлагают не только море, пляж и чудесные закаты, но также и многочисленные культурные мероприятия, фестивали, концерты. Литовцы уверяют, что цеппелины с легкостью заменят шашлык, традиционная настойка «999» — «Хванчкару», а литовское гостеприимство — грузинскую агрессивность.

Напомним, запрет на авиасообщение с Грузией был введен на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

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Автор: Сергей Петров
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