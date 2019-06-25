Литву обрадовала реакция Путина на русофобские провокации в Грузии

Вильнюс, 25 июня. Россия приостановила продажу туров и билетов в Грузию с 8 июля из-за русофобских провокаций в этой стране. Больше всего беспорядкам в Грузии обрадовались литовские туроператоры и предприниматели.

Власти Литвы отказались от конкретных комментариев в связи с событиями в Грузии. Лишь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс дежурно призвал «соблюдать законность, избегать насилия и беспорядков». Реакция Вильнюса предсказуема: с одной стороны власти Литвы хотят поддержать антироссийские настроения в Грузии, но с другой – Литва стремится заполучить столь желанного российского туриста, который ищет новое место для отдыха взамен Грузии.

Решению президента РФ Владимира Путина запретить полеты российских авиакомпаний в Грузию и реакции Москвы на русофобские провокации в Тбилиси крайне обрадовались литовские бизнесмены из курортных районов. На литовском побережье русских туристов любят — никто не тратит столько денег, как гости из России, сообщает Baltnews.

До 2014 года туристы из РФ составляли 50% всех отдыхающих в литовской Паланге. Однако с 2014 года россияне практически перестали приезжать на балтийский берег Литвы. Все дело в русофобском настрое Вильнюса и националистических настроениях властей страны, которые отравляют жизнь рядовым гражданам, особенно тем, кто зависим от туризма.

Однако теперь, когда некогда приветливая Грузия продемонстрировала свое настоящее «гостеприимство», устроив провокацию против россиян, литовские туроператоры решили воспользоваться ситуаций и вернуть русского туриста. Литовские предприниматели активно распространяют буклеты, в которых предлагают не только море, пляж и чудесные закаты, но также и многочисленные культурные мероприятия, фестивали, концерты. Литовцы уверяют, что цеппелины с легкостью заменят шашлык, традиционная настойка «999» — «Хванчкару», а литовское гостеприимство — грузинскую агрессивность.

Напомним, запрет на авиасообщение с Грузией был введен на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).