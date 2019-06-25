Мантуров рассказал об успехах российского ОПК

Москва, 25 июня. Российские предприятия военно-промышленного комплекса успешно работают как на внутренний, так и на зарубежный рынок. Об этом на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» рассказал министр промышленности России Денис Мантуров.

«В настоящее время наш портфель заказов составляет 55 млрд долларов. Мы будем держаться этой планки, чтобы обеспечить стабильную загрузку на наших предприятиях», — заявил он.

На форуме «Армия» несколько лет назад министерство обороны РФ выступило за подписание контрактов жизненного цикла. Российские предприятия ВПК планируют наращивать компетенции по послепродажному обслуживанию, отметил министр.

«Важно, чтобы техника служила надежно и обладала всеми параметрами качества нашим основным заказчиком», — добавил он.

При этом по показателям контрактов жизненного цикла российский ВПК вышел на более высокие параметры, чем это было заложено в контрактах, констатировал министр.

«По контрактам должно было быть обеспечено 56%, а по факту более 60 процентов техники обеспечено летной годностью», — привел соответствующие цифры Мантуров.

«С этого года будем продолжать работу по расширению сотрудничества с Министерством обороны РФ по контрактам жизненного цикла. Рассчитываем на продолжение работы по наращиванию наших возможностей в этом», — подчеркнул он.

Министр также выразил надежду на то, что российская техника будет также востребована и на зарубежных рынках.