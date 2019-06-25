В Кремле напомнили ПАСЕ, что Крым является неотъемлемой частью России

Москва, 25 июня. Крым — неотъемлемая часть России, нет необходимости обсуждать вопросы, связанные с этой территорией, ни с какой страной. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение ПАСЕ по России.

«Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект Российской Федерации», — решительно подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Он также отметил, что какие-либо вопросы, связанные с российским полуостровом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международной площадке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.