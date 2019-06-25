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Ситуацию с ДРСМД обсудят на заседании Совета Россия – НАТО

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Ситуацию с ДРСМД обсудят на заседании Совета Россия – НАТО

Брюссель, 25 июня. Заседание Совета Россия – НАТО пройдет на следующей неделе, главной темой встречи станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг обвинил Россию в «нарушении» ДРСМД и подчеркнул, что Альянс ожидает возвращения к соблюдению договора до 2 августа. Генсек НАТО заявил, что Альянс не намерен разворачивать американские крылатые ракеты в Европе.

В 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из ДРСМД. США безосновательно обвинили Россию в нарушении Договора.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона. При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений. Российский лидер добавил, что Москва сохраняет в силе все предложения по ДРСМД, а «двери открыты».

Ранее Госдума проголосовала за приостановление участия РФ в ДРСМД. Совет Федерации рассмотрит закон о приостановке действия в среду, 26 июня.

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Автор: Сергей Петров
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