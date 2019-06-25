Юрий Борисов назвал форум «Армия-2019» смотринами российского вооружения

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в Подмосковье начинает работу с пленарного заседания «Объединяем мир, сохраняем будущее» под руководством Юрия Борисова.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса назвал масштабную выставку военного вооружения смотринами для иностранных заказчиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Часть экспозиции может заинтересовать потенциальных заказчиков и превратиться в контракты, — отметил Борисов. — На этом форуме много новинок с современными образцами танковой техники, модернизированными образцами армейской авиации. Много высокоточного оружия, средств разведки, радиоэлектронного подавления, робототехники».

Особенно Борисов отметил выставку комплекса ЭРА с работами студентов научных рот российской армии.

«Всем рекомендую посетить этот стенд, — посоветовал он. — Самые смелые идеи там реализуются на практике, при этом они точно обладают новизной, потому что защищены патентами. Это хороший тренд, когда молодежь со студенческой скамьи начинает обеспечивать обороноспособность страны».

По мнению Юрия Борисова, военно-технический форум «Армия-2019» за 5 лет превратился в российский бренд и стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации военного вооружения.

«Здесь можно увидеть все не только в статическом, но и динамическом режиме, все пощупать и убедиться в технических заявленных характеристиках», — сказал зампредседателя правительства РФ.

Далее он пожелал участникам конструктивной работы, новых контактов и заключения соглашений.

Напомним, на форум приехали делегации 120 государств, в том числе более 40 министров обороны и начальников Генштабов. На форуме представлено 10 национальных экспозиций от Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции. Впервые в подобной выставке участвуют Таиланд и ЮАР.

Подробнее о новинках юбилейного форума ФАН писало ранее.