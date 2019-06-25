Харьковские курсанты станцевали под «Офицеров» Газманова на выпускном
Киев, 25 июня. Песня российского певца Олега Газманова «Офицеры» стала причиной нового скандала на Украине. Композиция прозвучала на выпускном вечере курсантов Академии Национальной гвардии в Харькове. Теперь по данному факту будет проведено расследование.
Ранее Газманов был включен в черный список одиозного ресурса «Миротворец», вычисляющий российских артистов, журналистов, политиков и общественных деятелей, «представляющих угрозу» для безопасности Украины.
Теперь Национальная гвардия страны будет выяснять, кто позволил харьковским курсантам танцевать под песню «опасного» артиста. В пресс-службе украинского МВД уточнили, что расследование инициировал командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее портал «Ридус» сообщал о внесении в базу «Миротворца» мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной стало возможное наличие у него в прошлом российского гражданства.