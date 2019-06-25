Боевики и Запад пытаются отколоть юг Сирии фейками о «кровавых репрессиях» в Даръа

Информационные ресурсы, поддерживающие незаконную деятельность боевиков в Сирии, распространили сведения об антиправительственных митингах в провинции Даръа. Что происходит там на самом деле? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В сообщениях говорится о том, что якобы массовые протесты стали реакцией местного населения на проводимую Дамаском политику в отношении «умеренной оппозиции». Тем самым в очередной раз медиаресурсы, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям, распространяют недостоверную информацию с целью воспрепятствовать восстановлению мирной жизни на освобожденной территории.

Ситуация в провинции Даръа действительно напряженная. В 2018 году при содействии Российской Федерации удалось остановить кровопролитие. Большая часть боевиков согласилась на перемирие. Официальный Дамаск предоставил местной администрации расширенные права. Представители оппозиционных группировок принимают активное участие в политической жизни провинции.

Но, к сожалению, примирение не для всех означало отказ от радикальных взглядов. По примеру «спящих ячеек» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), действующих на северо-востоке Сирии, в Даръа остались террористы, замаскировавшиеся под мирных жителей. Экстремисты продолжают поддерживать связь со своими наставниками из-за рубежа. Серьезное влияние на подпольных террористов оказывает разведка Иордании и Израиля.

За годы вооруженного противостояния иностранцы смогли создать развитую шпионскую и информаторскую сеть. Завербованные «сотрудники» устраивают террористические акты, проводят провокации. Организация митингов и протестов входит в их обязанности, а западные СМИ широко освещают происходящее. Десять бастующих превращаются в тысячу, один арест оборачивается рассказом о десятках задержанных. К этому добавляются фейки о пытках и издевательствах.

Для противодействия деятельности иностранных разведок в условиях, когда в стране проходят активные боевые действия, силовым структурам Сирии приходится проводить ряд мероприятий по пресечению деятельности «спящих ячеек». Обычная проверка документов выставляется «правозащитными» организациями как зачистка. Спекуляции подвергается и тема призыва на военную службу. Естественное право государственной власти об организации обязательной военной службы сравнивается с заключением в места лишения свободы.

Американская пропаганда способствует возникновению негативного отношения к правительству Сирии и лично к президенту Башару Асаду. Не стоит забывать, что сирийский лидер, руководящий государством на законных основаниях, пытается восстановить мир в своей стране.

Нынешняя руководящая власть республики не имела территориальных притязаний к другим государствам и не выступала агрессором в международных отношениях, чего нельзя сказать о США. Но после искажения фактов доверчивая публика Запада охотно верит в «постановки» американского театра на Ближнем Востоке.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что в Даръа, действительно, существуют небольшие сложности в отношениях между руководством САР и небольшой частью населения, а именно — друзами. Однако все недопонимания сейчас успешно решаются благодаря посредничеству РФ. Но США и их союзники не были бы собой, если бы не стали спекулировать на этом и раздувать из мухи слона.

«Сейчас там нет абсолютного спокойствия, но и нет какой-то вспышки противоречий, как нас пытаются убедить антиасадовские СМИ. К примеру, год назад после освобождения района были определенные проблемы с друзским населением, эта проблема стояла еще и до начала конфликта. Причина заключалась в том, что друзы не хотели направлять свою молодежь на службу в Сирийскую арабскую армию (САА). Но благодаря усилиям российских специалистов из Центра по примирению враждующих сторон, которые провели блестящую работу по поиску консенсуса, ситуация заметно успокоилась», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее отдельные отголоски этих противоречий время от времени все еще раздаются, и продолжающие антиправительственную деятельность в Даръа элементы вместе со своими кураторами пытаются паразитировать на этой теме и вновь нагнетают обстановку на юго-западе Сирии.

«Окончательная точка еще не поставлена, и некоторые проблемы, к сожалению, остаются. Но тут все можно и нужно решать исключительно мирными методами, и наши специалисты из ЦПВС продолжают над этим работать. Вопрос с друзами всегда был деликатным, и тут надо продолжать действовать спокойно и аккуратно. Между тем в западных и прозападных изданиях, скорее всего, продолжат раскручивать эту тему. Я помню, как они спекулировали на фоне кровавого теракта в соседней Эс-Сувейде, когда террористы вошли в город и вырезали десятки людей. Как только антиасадовские силы не использовали эти трагические события, чтобы в очередной раз уколоть Дамаск», — напомнил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.