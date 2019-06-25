Сбор подписей в поддержку Беглова прошел абсолютно прозрачно, уверен эксперт

Санкт-Петербург, 25 июня. Петербургские активисты в течение месяца собирали подписи в поддержку кандидата на пост губернатора Северной столицы Александра Беглова, который примет участие в выборах как самовыдвиженец.

Предвыборная кампания стартовала в Петербурге 1 июня. Беглов пошел на выборы как самовыдвиженец, что технически гораздо сложнее, чем выдвижение от партии. Для того, чтобы получить допуск для участия его кандидатуры в голосовании, самовыдвиженцу нужно не только пройти муниципальный фильтр, но также и собрать за месяц подписи 2% избирателей — свыше 76 тысяч человек. К концу июня штаб Беглова успешно справился с поставленной задачей.

Отдать свой голос в поддержку врио главы Северной столицы можно было на специальных стойках, которые располагались в вестибюлях станций метро и в торговых центрах. Беглова, который уже проявил себя в работе по улучшению города и его инфраструктуры, активно поддерживали петербуржцы. Люди разных возрастов охотно откликались на предложения активистов поставить свои подписи за действующего главу города. При этом сами волонтеры признались, что также выступают за то, чтобы Беглов остался на посту градоначальника.

Несмотря на то, что жители Северной столицы открыто высказываются в поддержку врио губернатора, нашлись у Беглова и недоброжелатели в лице скандально известного блогера Алексея Навального и его соратников из петербургского «штаба».

Представители оппозиции попытались устроить провокацию в отношении команды градоначальника, распространив в Сети видеозапись крайне сомнительного происхождения. На кадрах ролика запечатлена якобы «фальсификация подписей» в поддержку кандидатуры Беглова на выборах губернатора города в одном из районов Северной столицы.

Скандальный блогер в очередной раз опозорился с неудавшейся провокацией, а Беглов обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в произошедшем.

Как подчеркнул в разговоре с Nation News депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Бочков, сбор подписей в поддержку Беглова прошел открыто и прозрачно, никаких нарушений не было допущено.

«Люди самостоятельно принимали решение. Работали волонтеры, это было и в выходные, и в будние дни. У меня нареканий никаких нет», — отметил парламентарий.

Бочков уточнил, что работает в политике уже 15 лет и не понаслышке знает о том, к каким уловкам порой прибегают некоторые кандидаты в своих попытках собрать нужное число подписей. Однако в ситуации с действующим главой Петербурга ничего незаконного не происходило, уверен эксперт, процесс был спокойным и абсолютно прозрачным.

Напомним, выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Ранее политолог Дмитрий Гавра в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что сбор подписей в поддержку Беглова велся строго в соответствии с действующей нормативной правовой базой. Это, по его словам, говорит о том, что выборы в России стали прозрачными как никогда.