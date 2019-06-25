Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие

Москва, 25 июня. Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что Москва не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие.

Журналисты поинтересовались у него, будет ли Москва придерживаться документов, принятых организацией ранее. Как уточнил Толстой, Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые без ее участия.

Ранее ПАСЕ приняла доклад руководителя регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи касательно прав и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая Российской Федерации участвовать в сессии ассамблеи. Доклад поддержали в прошедший вторник 118 парламентариев, 62 парламентариев выступили против, 10 — не определились с решением.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в 2014 году лишила права голоса российскую делегацию. Такое решение было принято из-за воссоединения Крыма с Россией, которое прошло демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

Ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд выступил на зимней сессии ПАСЕ и рассказал, что лишение российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

5 мая постоянный представитель при Совете Европы Иван Солтановский не исключил выхода России из Европейской конвенции по правам человека и СЕ. Он также назвал условие, при котором Москва может выйти из состава международной организации. По его словам, это может произойти, если не удастся найти компромисс.

Напомним, МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России.