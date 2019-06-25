Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

Мадрид, 25 июня. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко был спасен с загоревшейся яхты в Испании. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно данным газеты, судно двигалось с острова Ибица на Майорку, когда неожиданно начался пожар. Отмечается, что 43-летний Кличко находился на яхте с родственниками и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной.

По предварительной версии, пишет таблоид, пожар на яхте начался в машинном отделении.

Сам Кличко в комментарии Bild заявил, что для него, его семьи и приятелей все закончилось благополучно благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения.

Напомним, Кличко — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, на его счету 64 победы, 54 из которых завершились нокаутом. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017 года. Тогда украинец уступил представителю Британии Энтони Джошуа, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

В апреле текущего года украинский спортсмен прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг.