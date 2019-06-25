Делегат РФ в ПАСЕ рассказал, когда будет принято решение о взносах России

Москва, 25 июня. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников считает, что решение по взносам России в эту организацию будет принято в конце недели. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Пока нам самим непонятно, согласится ли Россия выплатить взносы в ПАСЕ за период с июня 2017 года. Это будет понятно, когда мы увидим, подтверждены ли наши полномочия, восстановлены ли наши права. Это будет ясно только к концу недели. Тогда и решим, стоит ли нам платить», — рассказал собеседник ФАН.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года. В частности, российские депутаты были лишены права голоса и участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами в странах, входящих в Совет Европы.

В ПАСЕ мотивировали дискриминацию российской делегации событиями на Украине и в Крыму. При этом делегация Украины, чья армия убила тысячи мирных граждан в ходе гражданской войны, в правах поражена не была.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах. Однако оба раза вопрос решался отрицательно для нашей страны. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года.

Российская делегация заявила об отказе работать на таких условиях: в 2016–2018 годах в ПАСЕ не направлялись заявки на подтверждение полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановке выплаты взносов. И, несмотря на жесткую критику со стороны европейских парламентариев, взносы не выплачиваются до настоящего времени.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ проголосовала за возвращение полномочий российской делегации.