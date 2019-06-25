Сирия, 25 июня. ВКС РФ атакуют укрепрайоны исламистов на границах «Большого Идлиба». Боевики обстреляли мирный населенный пункт Скальбия на северо-западе от Хамы. Неизвестный взрыв произошел в городе Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Хамы и на юго-западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обыски в населенном пункте Абу-Амр к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; атаковали позиции боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Идлиб.

Соединенные Штаты: направили очередную партию техники для курдов в Хасаку.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что к юго-западу от административного центра провинции возобновились боевые вылеты ВКС РФ. Точечные авиаудары российских военных самолетов пришлись по расположениям исламистов вооруженной оппозиции, базирующихся в районе населенного пункта Аль-Камари. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам радикалов на подступах к городу Тель-Аллуш. Данные о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент выясняются. Напомним, боестолкновения на данном направлении были спровоцированы боевиками антиправительственных формирований, которые регулярно выступали инициаторами боевых действий на линии соприкосновения сил, обстреливая жилые кварталы города Алеппо и его пригороды.

Тем временем в северной части провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между протурецкими силами «Сирийской свободной армии» (ССА) и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По информации новостного портала Step News Agency, противники столкнулись вблизи города Шейх-Исса, оккупированного курдами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что правительственные войска обследовали территорию населенного пункта Абу-Амр, расположенного на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, с целью выявления так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Сведений о результатах проведенных обысков пока не поступало. Напомним, районы на западном берегу реки Евфрат были полностью зачищены от террористов ИГИЛ1 в 2017 году. Однако в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на восточном побережье Евфрата все еще наблюдается высокая активность подпольных групп террористической группировки, которые также могут угрожать безопасности гражданских лиц, проживающих на освобожденной САА территории.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают работу в южных районах Идлиба, оккупированных исламистами незаконных бандформирований. Информационный портал Baladi News сообщает о том, что воздушной атаке сирийской авиации подверглись военные объекты боевиков у границы с соседней провинцией Хама. Кроме того, боевые вылеты ВВС САР состоялись в районе населенного пункта Тафтаназ, находящегося к северо-востоку от административного центра региона.

Между тем поступают сведения о взрыве в городе Идлиб. Как передает Twitter-канал (jisrtv), никакой информации о подробностях случившегося пока не поступало. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что боевики в очередной раз открыли огонь по городу Скальбия на северо-западе от Хамы. Как минимум восемь снарядов, выпущенных джихадистами, разорвались в кварталах населенного пункта. К счастью, жертв среди гражданских лиц удалось избежать, однако был нанесен материальный ущерб жилым зданиям.

В свою очередь правительственные силы задействовали авиацию. Согласно данным новостного портала Baladi News, сирийские ВВС атаковали позиции радикалов вблизи города Ас-Сармания. Кроме того, поддержку ВВС САР оказали ВКС РФ, нанесшие авиаудары по зонам дислокации джихадистов недалеко от Кафр-Зеты и Аль-Джуббайна, передает Twitter-канал (MasarPressNet).

Провинция Хасака

Интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что в контролируемые курдами районы на северо-востоке Хасаки прибыла очередная партия военной техники от Соединенных Штатов. Американский конвой перешел через контрольно-пропускной пункт «Семалка», расположенный на границе с Иракским Курдистаном. Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял о готовности вывести войска из Сирии. В начале 2019-го стало известно о том, что глава Соединенных Штатов продлил срок вывода американских войск до четырех месяцев, тем не менее никаких подвижек в данном направлении не наблюдается до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)