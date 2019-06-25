Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России. События дня. ФАН-ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован возвращением России в ПАСЕ. Он недоумевает, почему Совет Европы планирует сохранить права нашей делегации в полном объеме. Об этом глава незалежной сообщил на своей странице в Facebook. Петр Порошенко , назвал это решение «первым серьезным дипломатическим ударом». Что Украина недовольна возвращением России в Совет Европы стало ясно еще, когда этот вопрос обсуждался. Киев вынес на рассмотрение сотни бессмысленных поправок, чтобы затянуть принятие решения. Против также выступали Латвия, Литва, Грузия, Великобритания. Однако Москву все же пригласили участвовать в июньской сессии. Тем не менее, вопрос, на каких правах Россия возвращается в ПАСЕ, пока не решен. Делегация Украины теперь планирует предложить Зеленскому приостановить членство в этой организации. Но президент пока никакого решения не принял. Напомним, что права голоса в ПАСЕ Россию лишили в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В ответ Москва приостановила свою работу в Совете Европы и перестала платить членские взносы.

Быть или не быть? Таким вопросом уже несколько дней задаются российские и американские СМИ. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что, скорее всего, встреча состоится. Переговоры подтверждает и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон . Белый дом даже назвал темы встречи двух лидеров. Президенты России и Штатов могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Иране и Венесуэле. Возможно, лидеры затронут и вопрос улучшения двухсторонних отношений. Добавим, что саммит G20 пройдет 28 и 29 июня в японской Осаке. Большая двадцатка — ведущий форум международного сотрудничества. В ее составе Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай и другие страны.

Непрекращающиеся взрывы в Арыси

Пострадавший от взрывов казахский город Арысь восстановят в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава правительства республики Аскар Мамин. В населенном пункте повреждены здания, линии электропередач, в некоторых жилых домах выбиты окна и двери. Правда, восстановительные работы пока что начать невозможно. Взрывы на военном складе продолжаются.

«В настоящее время по периметру города Арысь выставлены блок-посты, практически в городе никого не осталось. В связи с тем, что имеются повреждения жилых домов, а также имеются неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен. В городе работают 75 нарядов полиции, для того, чтобы не было фактов краж и похищений. В то же время, уже задержаны три человека, которыми совершено два преступления. Это разграбленные магазины и кража из одного жилого дома», — заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Напомним, 24 июня на одном из складов вооруженных сил Казахстана, произошел пожар, в результате начали взрываться боеприпасы. Всему городу пришлось эвакуироваться. Погибли двое местных жителей, около 90 человек госпитализированы. Из-за непрекращающихся хлопков сотрудники правоохранительных органов пока не могут назвать причину случившегося.