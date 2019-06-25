Полиция сообщила подробности о действовавшем в Москве отравителе

Москва, 25 июня. Подозреваемый в серии отравлений и ограблений прохожих в Москве пока проходит только по четырем эпизодам, однако со временем их может стать больше. Подробности о действовавшем в столице злоумышленнике сообщила полиция.

Отдел полиции Басманного района Москвы задержал подозреваемого накануне вечером.

«Пока ему вменяют четыре эпизода отравления. Но сейчас поднимаются аналогичные дела, поэтому их может быть больше», — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, вопрос о заключении подозреваемого под стражу должен решиться уже сегодня или завтра. Он также уточнил, что правоохранители в ходе обысков обнаружили у мужчины пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные у горожан вещи.

Как сообщал накануне источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, мужчина предлагал москвичам на улице угоститься отравленным напитком, а затем грабил пострадавших. С подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество его жертв.

Одна из пострадавших от рук отравителя рассказала телеканалу «360», что незнакомец вел себя непринужденно и не вызывал никаких подозрений, а потом предложил ей и ее знакомому попить «Фанты» из бутылки, которая была у него в руках. После нескольких глотков молодые люди потеряли сознание, тревогу забила пара, которая проходила мимо и заметила суетящегося над ними человека.

Между тем интернет-газета The Village сообщила о нескольких десятках подобных случаев, произошедших в течение двух месяцев. Издание утверждает, что предполагаемого преступника задержали ранее по подозрению в краже, но затем отпустили под подписку о невыезде. Уточнялось, что свои преступления отравитель совершает в районе Чистых прудов, парка «Горка» и общественного пространства «Яма», предлагая жертвам различные напитки.