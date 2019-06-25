В Хакасии объяснили, почему министр образования приписала Радищеву авторство «Горя от ума»

Накануне прямого эфира на телеканале «Абакан 24» министр образования Хакасии Лариса Гимазутина посетила школьную постановку пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», рассказал в интервью Федеральному агентству новостей пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.

Ранее Лариса Гимазутина ошиблась, отвечая на вопрос ведущего, изучают ли сейчас в школах произведения Александра Радищева.

«Да, «Горе от ума» проходят», — заявила министр образования республики.

Пресс-секретарь регионального правительства заверил корреспондента ФАН, что Лариса Гимазутина буквально за день до этого правильно указывала автора знаменитой пьесы.

«Накануне как раз она журналистам проговаривала, рассказывала, что была удачная постановка пьесы «Горе от ума» Грибоедова. Была она в школьном литературном кружке в Сорске, вот приехала из города Сорска как раз. Видимо, в голове у нее было это, потому что недавно она говорила про это произведение», — пояснил ФАН Максим Усов.

Пресс-секретарь министра образования поделился еще одной возможной версией оговорки.

«Может быть, там просто не слышно, она говорит, что и «Горе от ума» тоже проходят», — предположил собеседник ФАН.

Максим Усов также подчеркнул, что причиной ошибки прежде всего стали усталость и волнение Ларисы Гимазутиной.

«Ну вот представьте, человек проработал весь день, причем было столько встреч, плюс волнение, усталость, все это стало причиной такой досадной оговорки. Это не значит, что она не знает, она, конечно, знает. Просто вот так получилось», — пояснил Усов.

Представитель Ларисы Гимазутиной также отметил, что, если бы запись передачи происходила не в 21.30, а, например, в 17.00, министр образования вряд ли спутала бы Александра Грибоедова и Александра Радищева.

«Ну, конечно, не оговорилась бы, просто это человеческий фактор», — добавил он.

Александр Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822–1824 годах. Основным произведением школьной программы, вышедшим из под пера Александра Радищева в 1790 году, является «Путешествие из Петербурга в Москву».