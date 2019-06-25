Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Страсбург, 25 июня. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Согласно правилам ассамблеи, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 парламентариев из пяти стран. В ходе рассмотрения полномочий российской делегации прошло голосование, в ходе которого некоторые участники сессии оспорили полномочия делегации РФ.

«У нас есть необходимое большинство», — сообщила Паскье.

Теперь в ПАСЕ должны будут составить доклад по ограничению полномочий. Как уточняет ТАСС, голосование по этому документу состоится в среду. Если доклад не одобрят на голосовании, права российской делегации будут сохранены в полном объеме.

Как сообщал ранее телеканал RT, в ночь на 25 июня 118 из 190 участников сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение РФ в организацию, однако оставив за собой право оспаривать ее полномочия. На это решение уже негативно отреагировали и бывший президент Украины Петр Порошенко, и премьер этой страны Владимир Гройсман.