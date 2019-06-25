На военный форум «Армия-2019» приехали представители 120 стран

Кубинка, 25 июня. Делегации 120 государств, в том числе более 40 министров обороны и начальников Генштабов, приехали на Международный военно-технический форум «Армия-2019», сообщает Федеральное агентство новостей по данным Минобороны РФ.

Иностранные гости уже осматривают экспозиции военной техники, фотографируются с образцами российского оружия и скоро примут участие в первом пленарном заседании под руководством Юрия Борисова, зампредседателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

На форуме представлено десять национальных экспозиций от Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции. Впервые в подобной выставке участвуют Таиланд и ЮАР. Как уточнили ФАН в Минобороны России, представители США не ответили на официальное приглашение на форум, равно как и главы еще десяти иностранных оборонных ведомств.

Юбилейный форум открывается во вторник в подмосковной Кубинке и продлится до 30 июня. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в эти дни покажут вооружение военной и специальной техники из арсенала Минобороны РФ, продемонстрируют работу мототранспорта, беспилотников, авиационных пилотажных групп.

Во время форума пройдет шоу «Вежливые люди» — розыгрыш девяти тактических эпизодов действий подразделений разных видов войск. В последние два дня форум «Армия-2019» откроют для массовых посещений.