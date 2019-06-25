Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»

Москва, 25 июня. Посадка космического корабля «Союз МС-11» с экипажем прошла в штатном режиме, информация о неполадках не соответствует действительности, об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе отметили, что при проведении посадки все бортовые системы и агрегаты ТПК, в том числе и комбинированная двигательная установка, сработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета.

«Таким образом, сообщения, распространяемые в некоторых СМИ, о возникновении при посадке неких «нештатных ситуаций» являются недостоверными», — сообщили в Роскосмосе в комментарии РИА Новости.

В компании отметили, что резервный коллектор был подготовлен на случай возникновения необходимости, но уже после посадки экипажа.

Ранее комментатор трансляции, которая велась на сайте НАСА, заявил, что после выполнения маневра для схода корабля «Союз МС-11» с орбиты произошел отказ основного коллектора двигательной установки корабля, но корабль перешел на резервный коллектор.

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа совершил успешную посадку в ночь на вторник в 140 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На борту находились космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Маклейн из NASA и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства. Кононенко, Макклейн и Сен-Жак находились на МКС с декабря 2018 года. За это время было осуществлено пять выходов в открытый космос: два раза по российской программе и три раза по американской.