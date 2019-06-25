Малькевич: Американцы готовятся атаковать Россию по всему периметру нашей энергосистемы

США планируют провести кибератаки на российские электростанции. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам общественника, предлогом для этого являются популярные в американском обществе заявления о том, что Россия якобы угрожает американской безопасности. В частности, утверждается, что «российские кибервойска» якобы угрожают критической инфраструктуре США.

«Я был свидетелем подобных лекций в США, — подчеркнул член Общественной палаты РФ. — Мы видим, что американцам выгодно это использовать. Дело в том, что сами американцы готовятся атаковать Россию «по всему периметру нашей энергетической системы». Они к этому готовы, они этого не скрывают — 15 июня об этом написала New York Times. Они готовы к этому, потому что якобы Россия внедряется в информационные системы США и атакует».

Доказательств этому нет никаких, подчеркнул собеседник ФАН, но тема российской агрессии опять была вброшена в информационное поле.

«Ситуация мрачная. Если американцы откровенно признаются, что они готовят масштабную кибервойну с нами, может, теперь найдется политическая воля найти технологические решения, изыскать деньги и начать строить линию защиты?» — задается вопросом Малькевич.

В качестве примера такой линии охраны глава Фонда защиты национальных ценностей привел существовавшую в Финляндии во время Второй мировой войны линию Маннергейма.

«Осталось построить нашу линию. Непонятно, чьим именем ее назвать. Линия Касперского? Но строить ее однозначно нужно. Что мы тянем?» — подытожил Малькевич.

В марте этого года во время инспирированных Западом акций протеста в Каракасе, столице Венесуэлы, и большинстве регионов страны прекратилось энергоснабжение. По данным Национальной электрической компании, причиной произошедшего стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Как сообщил посол России Карлос Рафаэль Фарио Тортоса в Венесуэле заявили, что власти страны не обращались за помощью к Москве из-за сложившейся ситуации.