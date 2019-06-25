Эксперт объяснил, почему Трамп не разорвет договор с Японией

Москва, 25 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп думает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году.

Трамп не пойдет на пересмотр американо-японского договора, поскольку это обрушило бы всю систему политического доминирования Америки и ее отношений с другими единомышленниками, таким мнением поделился заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.

По словам эксперта, никаких перспектив пересмотра договора между Вашингтоном и Токио «нет и вряд ли они будут».

Он также полагает, что гипотетический разрыв отношений между этими странами может разрушить «всю систему американского доминирования в политическом плане», передает РИА Новости.

Стрельцов напомнил, что Трамп неоднократно высказывался эпатажно, а также отметил, что слова американского лидера — это «политический трюк».

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп думает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году. По данным издания, хозяин Белого дома якобы заявил своим советникам, что этот договор несправедлив для американской стороны. По его мнению, он однобокий, поскольку предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японскую армию приходить на помощь США.