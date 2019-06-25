Москва, 25 июня. Африканский экспортно-импортный банк (Афрексимбанк) выплатит акционерам 69 млн долларов дивидендов от прибыли, полученной в 2018 году. Общее собрание акционеров банка состоялось в Москве.

В рамках собрания также было принято решение назначить нового члена в совет директоров Афрексимбанка и продлить срок председательства Нигерии еще на один год. В ходе заседания президент банка Бенедикт Орамах сообщил, что в 2018 году общие доходы выросли на 24% и достигли 806 млн долларов. Кроме того, Орамах сообщил, что чистая прибыль банка в прошлом году увеличилась до 276 млн долларов США, что на 26% больше предыдущего года.

Ранее сообщалось, что Афрексимбанк заключил с Росконгрессом и Российским экспортным центром соглашение о сотрудничестве в области налаживания контактов между деловыми кругами России и стран Африки. Договор поспособствует развитию взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества и налаживанию партнерских связей в сфере туризма и культуры, а также в информационно-финансовой отрасли.