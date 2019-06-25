Политолог рассказал о грамотной работе штаба Беглова при сборе подписей

Волонтеры предвыборного штаба главы Петербурга Александра Беглова собрали необходимое количество подписей для его участия в выборах губернатора.

«Необходимое количество подписей собрано», — сообщили в штабе.

В ближайшие дни подписи будут поданы в горизбирком.

Политолог Дмитрий Гавра в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Беглов очень мудро подошел к формированию своего штаба: в него вошли не только функционеры, но и лидеры общественного мнения.

«Начнем с того, что Беглов создал очень серьезный штаб, и мы это видим, в нем работают представители разных общественных организаций», — говорит аналитик.

По словам политолога, сбор подписей велся строго в соответствии с действующей нормативной правовой базой. Это говорит о том, что выборы в России стали прозрачными как никогда.

«Тактически все было построено правильно по той простой причине, что сбор подписей по той информации, которая есть у меня, обошелся без нарушений. Соответственно, никаких исков, связанных с отменой регистрации, быть не может», — подчеркивает эксперт.

Он также отметил, что Беглов прислушивается к мнению членов своей команды, что позволяет ему оперативно решать городские проблемы. Но градоначальник не ограничивается какими-то конкретными случаями — сейчас администрация города работает над составлением глобального плана, который даст городу серьезный толчок и позволит повысить уровень жизни петербуржцев.

«Что касается сопровождающей информационной работы, это, конечно, важная задача штаба и профильного комитета Смольного, который так или иначе помогает точечно видеть проблемы, которые существуют, и их решать. То, что можно решить на месте, решается прямо сейчас, а во всем остальном составляются «дорожные карты», — подытожил Дмитрий Гавра.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.