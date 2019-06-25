Порошенко отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Киев, 25 июня. Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал принятую резолюцию ПАСЕ по России «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для киевских властей. Об этом он написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам экс-главы Украины, он воспринимает вердикт ПАСЕ, который запускает механизм возврата российской делегации, как мощный вызов Киеву.

Порошенко также полагает, что принятая резолюция ПАСЕ является «первым серьезным дипломатическим ударом», который украинское руководство получило за последние пять лет.

По его словам, ранее Киев подобных ударов «не пропускал».

«Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по основным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — резюмировал Порошенко.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник, 25 июня, приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность обжалования полномочий делегаций сохраняется. Из документа также следует, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат рестрикциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.