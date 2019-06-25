Пригожин назвал «хайпом» историю отравления Алибасова

Москва, 25 июня. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал историю отравления его коллеги Бари Алибасова. Многие уже стали подозревать, что 72-летний основатель группы «На-на» попросту всех обманул.

«Шоу-бизнес — это вообще сплошное шоу «за стеклом», и для достижения цели все средства хороши. Вопрос один: с его согласия это все делается или нет?» — передает его слова KP.Ru.

В целом ситуацию с госпитализацией известного артиста Пригожин назвал «хайпом» и подчеркнул, что в любом случае Алибасову удалось «повести народ за собой».

«Для меня Алибасов старший коллега, и я к нему всегда относился с пиететом. Но мне все это не нравится – сколько раз я был в больнице и в реанимации, и всегда старался это скрывать», — констатировал он.

Как напоминает «Газета.ru», 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

Накануне врачи указали на нестыковки в истории Алибасова. Они отметили, что артиста выписали уже спустя две недели после госпитализации в тяжелом состоянии. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обратил внимание на то, что ожог четвертой степени означает полное разрушение тканей, при таком диагнозе, если человек выживает, ему удаляют пищевод, и через две недели он уж точно еще не может покинуть больницу.

Подозрения вызывает и громкая история с завещанием, а также пропажа кота Чучи. Основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш саму историю отравления назвал пиаром.

Однако самого продюсера подозрения специалистов возмутили. Он предложил лишить звания врача гастроэнтеролога Румянцева, заподозрившего его в инсценировке отравления.