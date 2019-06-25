Патрушев заявил о договоренности РФ, США и Израиля по вопросам урегулирования в Сирии

Иерусалим, 25 июня. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Об этом он сказал на церемонии открытия трехсторонней встречи по САР, в которой также участвуют помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

По словам Патрушева, сторонам удалось договориться по большинству вопросов урегулирования ситуации в Сирии. Он отметил, что полностью разделяет позицию израильской стороны о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате проделанной работы.

Кроме того, по его словам, Сирия должна соответствовать Уставу Организации объединенных наций, однако достичь этого мгновенно невозможно.

«Те вызовы и угрозы, которые существуют на Ближнем Востоке — они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять», — решительно подчеркнул он.

Как отметил секретарь Совбеза РФ, одной из основных проблем Сирии остается на сегодняшний день терроризм, с которым борется в том числе Россия. При этом он обратил внимание, что боевиков на территории САР стало существенно меньше.

Патрушев также добавил, что на прошедших переговорах с Болтоном и Бен-Шаббатом царила хорошая атмосфера и было видно желание сторон достичь единой цели.