ФАН разъясняет: иноагент «Радио Свобода» толкает россиян «в объятия» грузинских русофобов

В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» объясняем, как признанное в РФ иностранным агентом «Радио Свобода» искажает информацию относительно разумных действий Москвы по защите наших граждан от захлестнувшей Грузию русофобской кампании, сопровождаемой прямыми угрозами в адрес россиян.

Издание «Радио Свобода» опубликовало статью, вошедшую в популярный сюжет сервиса «Яндекс Новости», в которой прямо называет запрет на полеты из России в Грузию «политическим решением», якобы губящим туризм. Авторы материала прибегают к такому понятию, как «туристическое эмбарго».

Иноагент делает вид, будто не знает о заявлении России, что запрет на полеты в Грузию никак нельзя расценивать как какие-либо санкции: это мера введена исключительно в интересах безопасности российских граждан. Им в этой стране может угрожать реальная опасность из-за вспыхнувших там беспорядков, лидеры которых не стесняются разыгрывать антироссийскую карту.

Однако «Радио Свобода» печется вовсе не о россиянах, которых государство старается защитить от вполне реальной опасности. Издание сокрушается, что пострадает рынок туризма в Грузии, что Тбилиси лишится колоссального дохода от российских туристов, что для российских туроператоров будет потерян «перспективный и быстрорастущий рынок», и что, когда «шок пройдет», россияне все равно будут летать в Грузию, добираясь туда, как говорится, на перекладных — через третьи страны.

Но кое о чем иноагент, скорее всего намеренно, умалчивает. Умалчивает «Радио Свобода» о том, что запрет на перелеты в Грузию — это временная мера, и когда ситуация в этой стране стабилизируется, а антироссийские выступления прекратятся, сообщение будет восстановлено. Таким образом, «когда шок (если так можно называть русофобскую истерию. — Прим. ФАН) пройдет», никакими «перекладными» через третьи страны летать не придется.

Судя по всему, подобными публикациями «Радио Свобода» намеренно пытается накалить обстановку вокруг решения российских властей о запрете полетов в Грузию. Издание называет это решение «санкциями», которые негативно скажутся и на Грузии, и на России. Однако на самом деле речь идет исключительно о безопасности россиян, которым абсолютно реально угрожают радикально настроенная против граждан РФ часть населения Грузии. Так что «Радио Свобода», провоцируя россиян нарушать запрет, фактически толкает их в отнюдь не дружественные «объятия» грузинских русофобов.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился, когда наше издание на собственном горьком опыте блокировок со стороны либеральных СМИ поняло невозможность вести с ними аргументированный диалог на их территории.

Весной Федеральное агентство новостей предприняло попытку организовать аргументированную дискуссию на площадках таких либеральных изданий, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета» и многих других. На сайтах и в пабликах в соцсетях этих изданий были созданы официальные аккаунты РИА ФАН для комментирования.

Увы, несмотря на корректной тон дискуссии со стороны наших штатных сотрудников и строгое следование все правилам, наши комментарии стали удалять, а аккаунты ФАН блокировать. Таким образом, мы были вынуждены перенести дискуссию на нашу территорию. Мы готовы и дальше оперативно реагировать на все провокационные и лживые материалы, появляющиеся в так называемых либеральных СМИ.