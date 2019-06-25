Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Госдума упростила прием в гражданство РФ для иностранных специалистов

585
0 Оставить комментарий

Госдума упростила прием в гражданство для иностранных специалистов

Москва, 25 июня. Госдума приняла закон об изменении условий получения гражданства РФ для квалифицированных специалистов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, документом сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Он также напомнил, что речь идет о врачах, фармацевтах, математиках и инженерах — перечень профессий утвержден приказом министерства труда и социальной защиты России.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы подчеркнул депутат Виталий Милонов.

«Это позволит стимулировать приток не неквалифицированной рабочей силы, а именно специалистов, которые хотят работать в России.

Если есть у нас какое-то количество мигрантов, то пусть это будут профессионалы», — заявил Милонов.

Виталий Милонов

По словам члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, «такие нюансы миграционного законодательства есть в большинстве развитых стран», в том числе в Соединенных Штатах Америки.

«У людей с квалификацией больше возможностей для приобретения гражданства, чем у тех, у кого ее нет», — подытожил член фракции «Единая Россия».

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров