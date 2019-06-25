Госдума упростила прием в гражданство РФ для иностранных специалистов

Москва, 25 июня. Госдума приняла закон об изменении условий получения гражданства РФ для квалифицированных специалистов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, документом сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Он также напомнил, что речь идет о врачах, фармацевтах, математиках и инженерах — перечень профессий утвержден приказом министерства труда и социальной защиты России.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы подчеркнул депутат Виталий Милонов.

«Это позволит стимулировать приток не неквалифицированной рабочей силы, а именно специалистов, которые хотят работать в России. Если есть у нас какое-то количество мигрантов, то пусть это будут профессионалы», — заявил Милонов.

По словам члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, «такие нюансы миграционного законодательства есть в большинстве развитых стран», в том числе в Соединенных Штатах Америки.

«У людей с квалификацией больше возможностей для приобретения гражданства, чем у тех, у кого ее нет», — подытожил член фракции «Единая Россия».

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.