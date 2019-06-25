Гройсман пообещал «жесткий ответ» Киева на возвращение России в ПАСЕ

Киев, 25 июня. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал «реваншем агрессора» возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме того, он считает, что это «полное пренебрежение к нормам международного права». Такое мнение глава правительства Украины высказал в своем микроблоге в Twitter, пишет «Свободная пресса».

Гройсман считает, что в вопросе о возвращении России в ПАСЕ не может быть компромисса, ведь оно создает угрозы для этой организации. По мнению политика, цель России состоит в том, чтобы «сделать шаги деструктива, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор». Он предупредил, что если Европа вернет Россию в ПАСЕ, Украина примет «консолидированный жесткий ответ» в отношении ассамблеи, отмечает телеканал «Царьград».

Ранее решение ПАСЕ о возвращении России раскритиковали в украинском МИД. В министерстве это сочли «недопустимой уступкой».

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ. Причиной стало воссоединения Крым с РФ. В дальнейшем Россия перестала направлять заявки на участие в заседаниях ассамблеи, а в 2017 году перестала вносить членские взносы в Совет Европы.

25 июня сессия ПАСЕ одобрила проект резолюции, гарантирующей равные права всем делегациям, в том числе российской. Документ поддержали 118 из 190 присутствующих, 10 воздержались.Украинские политики тут же пригрозили прекратить свою работу в ПАСЕ.