Москва, 25 июня. Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что теперь войти в почтовый ящик можно будет через одноразовые коды, полученные по SMS или push-уведомление.

В будущем почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей. Как пишет РИА Новости, авторизация с помощью SMS или push-уведомления подразумевает использование уникального кода. Он формируется в момент запроса, мошенники не могут его угадать, либо подобрать.

Кроме того, код действует в течение ограниченного количества времени и только для одной авторизации. Как считают специалисты, такой метод является наиболее удобным и безопасным для пользователей.

Ранее сервис «Почта Mail.ru» добавил функцию денежных переводов на электронный адрес.

При этом пользователи сервиса могут отправлять деньги как на ящики Mail.ru, так и на адреса сторонних почтовых ресурсов. Для этого отправителю необходимо указать адрес получателя, выбрать функцию «отправить деньги» при создании нового письма, указать номер карты, сумму списания средств и подтвердить перевод с помощью одноразового SMS-кода. Получатель также должен указать номер своей банковской картой для зачисления средств.

Отметим, что за раз можно отправить сумму от 100 рублей до 75 тысяч рублей. Отправитель также может отменить свой перевод.В августе прошлого года Mail.ru запустил проект по продаже недвижимости. Теперь пользователи могут подтвердить сделку с помощью смартфона.

В марте «Яндекс» приобрел сервис вопросов и ответов TheQuestion. В «Яндексе» отметили, что новый сервис TheQuestion интегрируют в «Яндекс.Знатоки». Возглавит объединенный сервис создатель TheQuestion Тоня Самсонова. Руководитель направления поиска «Яндекса» Андрей Стыскин сообщил, что знания и опыт команды TheQuestion в сочетании с наработками и технологиями «Яндекса» позволят пользователям быстро получать ответы на самые разные вопросы.

Отметим, что сервис TheQuestion был основан в 2015 году и получил огромную популярность. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 10 млн человек. Любой пользователь TheQuestion может задать вопрос, и получит ответ от специалистов, зарегистрированных в сервисе.

Ранее «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Патенты», позволяющий пользователям искать и изучать патентные документы.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности развития цифровой экономики в стране. По его словам, без цифровой экономики Россия не сможет перейти к следующему технологическому укладу, а без этого у страны не будет будущего.