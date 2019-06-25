Названы основные внешние признаки начала развития рака

Москва, 25 июня. Названы основные внешние признаки развития рака на ранней стадии. Об опасных симптомах рассказала российский врач-терапевт Анна Землянухина.

Ранее британские специалисты выяснили, что на развитие онкологического заболевания могут указывать опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины. Землянухина согласилась с коллегами, но отметила, что эти симптомы могут указывать не только на рак, но и на целый ряд других заболеваний, например, пневмосклероз. Именно поэтому, по ее словам, важно не заниматься самостоятельной диагностикой, а обратиться к врачу, сообщает Пятый канал.

Землянухина добавила, что тревожными звонками могут стать также резкое снижение веса, отвращение к мясу и потерю аппетита, пишет «Ридус».

Кроме того, нельзя игнорировать бледность кожных покровов и общая усталость. Нехорошим признаком является небольшая температура, которая держится на протяжении долгого времени без видимых причин.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев в эфире НСН рассказал о самом опасном виде рака — это рак поджелудочной железы. Протоковый рак поджелудочной железы действительно одна из самых агрессивных опухолей. Он даже на начальных стадиях заболевания ассоциирован с достаточно неблагополучным прогнозом.