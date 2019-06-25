Немецкое консульство присвоило автостоянку в центре Петербурга. ФАН-ТВ

Парковка на Фурштатской улице, напротив Генерального консульства Германии общественная, но не для всех водителей доступна. Стоянка огорожена и находится под пристальным вниманием полицейских.

Согласно дорожному знаку, парковка разрешена на протяжении 30 метров, однако водителя на этом пути ждет преграда: он должен будет выйти из машины и снять цепочку.

Припарковать машину на автостоянке — право любого водителя. Но по факту, никто этого не делает. Автомобилисты логично считают, что если есть ограждение, значит, въезд запрещен. И даже не пытаются разговаривать с полицейскими. А на самой парковке, как правило, находятся автомобили с немецкими дипломатическими номерами.

«Там территория всегда огорожена цепочками, и туда просто так не поставишь машину, там всегда закрыто. Конечно, если бы это была открытая парковка, машин бы можно было гораздо больше поставить, тем более у них там всегда есть свободные места, два-три места у них там всегда есть», — говорит петербурженка Юлия Скотникова.

Местные жители также волнуются, что споры о парковке им повредят, если понадобится виза.

«Вот сейчас я классно так с Литейного заехал, проехал, мне как раз нужно в консульство Германии, и здесь я увидел маленькое-маленькое место и в него залез, мне повезло. В прошлый раз я поворачивал на Потемкинскую улицу, дальше там есть платные парковки, но они тоже заставлены. Когда ты идешь подавать документы в консульство Германии, с ними еще спорить по поводу парковки, мне кажется, это себе не в плюс будет, железный минус», — рассказывает местный житель Игорь Перевязко.

Тех, кто все же проедет за ограждение, ждет разговор со стражами правопорядка. Наша съемочная группа припарковала свой автомобиль на стоянке. Правда, не успел водитель заглушить двигатель, как к нему подошел полицейский. Уехать он не просил, однако поинтересовался, как долго машина пробудет на месте.

О нелегально огороженной парковке на загруженной Фурштатской улице в управлении МВД знают. И подтверждают, что автостоянка эта общего пользования. И у консульства нет права запрещать людям здесь парковаться. Однако согласно Венской конвенции и КоАП РФ сотрудники консульства не подпадают под юрисдикцию судебных или административных органов, а, значит, административного дела не возбудить.

«На протяжении ряда лет управление Госавтоинспекции информирует МИД России о злоупотреблении дипломатическим иммунитетом ряда дипломатических представительств, связанным с выставлением ограждений на улично-дорожной сети Центрального района Санкт-Петербурга, в том числе Генерального консульства ФРГ, ответ о принятых мерах в ГИБДД не поступал», — сообщает Владимир Толстиков, инспектор пятого отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области также пояснили, что демонтаж ограждений в функции полиции не входит. Не контролируют это и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Вот и получается, что и убрать ограждение некому, и запретить выставлять нельзя, а в самом консульстве Германии к просьбам россиян остаются равнодушными.