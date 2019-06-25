Источник раскрыл вредные привычки Кейт Миддлтон

Лондон, 25 июня. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ведет активный образ жизни, у нее очень насыщенное расписание. Источник рассказал, чем ежедневно занимается супруга принца.

Многие считают, что жизнь герцогини похожа на сказку, однако в действительности жена принца Уильяма имеет ряд ежедневных обязанностей. Как сообщил источник US Weekly, герцогиня встает рано утром и занимается спортом, она любит бегать по территории Кенсингтонского дворца и плавать.

«Она считает, что занятия спортом помогают справиться со стрессом. Кроме того, Кейт любит гулять в одиночестве», — отметил источник.

После завтрака Миддлтон занимается вопросами благотворительных фондов, попечителем которых она является. Также до обеда она обычно проводит встречи с политиками или организациями.

Если же у Миддлтон выдается несколько свободных часов в обед, то она проводит их на кухне. Герцогиня признавалась, что любит готовить. Кроме того, королевская семья в восторге от кулинарных способностей жены принца Уильяма.

Вечера Миддлтон обычно проводит дома с семьей. Супруги играют с детьми и укладывают их спать. Поздние вечера королевская чета предпочитает проводить за просмотром вечерних передач. Как рассказал источник, у королевской пары есть вредная привычка – они любят есть по ночам калорийные закуски прямо в кровати.

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