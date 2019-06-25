В Хакасии отреагировали на оговорку министра, перепутавшей Грибоедова с Радищевым

Абакан, 25 июня. Оговорку министра образования Хакасии Ларисы Гимазутиной, приписавшей произведение Александра Грибоедова «Горе от ума» перу Александра Радищева, объяснили усталостью.

В пресс-службе министерства образования республики отреагировали на оговорку министра. 17 июня чиновница приняла участие в программе телеканала «Абакан-24», рассказав об итогах ЕГЭ и ситуации в образовании.

Лариса Гимазутина ответила на вопрос о том, изучают ли дети произведения Александра Радищева. Министр сказала, что они читают «Горе от ума». Но это произведение дается школьникам сложно из-за устаревшей лексики.

В министерстве попросили учесть, что эфир был в 21.30. До этого Гимазутина провела ряд встреч и разговаривала с корреспондентом о постановке «Горе от ума».

«Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире», — говорится в официальном сообщении.

В школьную программу по литературе входит произведение Грибоедова и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, написанные в разные годы.

Александр Грибоедов — блестящий русский писатель, лингвист, дипломат, его пьесу «Горе от ума» по-прежнему ставят на сценах столичных и региональных театров.