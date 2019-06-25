Организаторы Кубка по парусному спорту в Ленобласти закрыли глаза на безопасность детей. ФАН-ТВ

Сотрудники МЧС Ленобласти и сотрудники прокуратуры стали очевидцами вопиющего нарушения безопасности на соревнованиях, в которых участвовали десятки школьников. Организаторы Кубка Волховского района по парусному спорту, по мнению правоохранителей, поставили под угрозу жизни детей. Школьники то и дело пересекали на маломерных парусниках границы фарватера реки Волхов, где периодически проходят многотонные пассажирские суда. Любая оплошность организаторов соревнований могла стоить жизни юным яхтсменам из Ленобласти.

«В ходе проведения мероприятия организаторами были грубо нарушены правила плавания на маломерных судах, которые выражались в систематическом движении и маневрировании судов в границах судового хода», — сказала Наталья Орлова, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Однако версия одного из представителей организаторов кубка по парусному спорту сильно отличается от той, что указана в материалах прокурорской проверки. Главный судья Кирилл Романов заявил в разговоре с журналистами ФАН, что организаторы сделали все, чтобы соревнования прошли по регламенту. Говорит, дети прошли инструктаж перед началом и знали, что появляться на судовом ходу им нельзя.

«Я спросил у них: «Будут ли сегодня теплоходы?». Там единственное судоходство, это теплоходы пассажирские, которые ходят в Старую Ладогу. На что мне инспектора ГИМС ответили: «Мы не должны вас информировать, вы должны покинуть судовой ход. Если вы выставите дистанцию на судовом ходу, мы ваши соревнования закроем», — рассказал ФАН Кирилл Романов.

Прибывших на место соревнований сотрудников МЧС возмутили оправдания организаторов, которые заявили, что стараются не пропускать детей в зону движения больших судов. Однако на деле оказалось совсем иначе. В результате вмешательства Волховстроевской транспортной прокуратуры место проведения соревнований было перенесено в безопасную часть реки Волхов.

Судя по фотографиям, сделанным в процессе соревнований, заметно, что тренеры не особо следят за соблюдением правил нахождения детей на воде. Школьники сидят на перевернутых парусниках, выходят далеко за пределы разрешенной зоны. Вероятно, нарушение техники безопасности здесь — норма. По результатам проверки тренировочного процесса организаторам было вынесено представление об устранении нарушений. Это значит, что если организаторы детских гонок на яхтах еще раз закроют глаза на безопасность своих воспитанников, правоохранители смогут привлечь их к ответственности.

«По действующему законодательству за организацию проведения мероприятия, за безопасность отвечает то лицо, которое организовывает мероприятие. Есть соответствующий регламент, по которому данное мероприятие согласовывается всеми ведомствами и управлениями», — сообщил Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы Петербурга.

По официальным данным, с каждым годом происшествия на воде фиксируют все чаще. Так, в прошлом году прокуроры зарегистрировали 60 происшествий на водном транспорте, а в 2017-м таких инцидентов было 46. Обычно судовладельцы позволяют себе управлять катерами и яхтами без документов, не обеспечивают своих пассажиров спасательными жилетами. Или вовсе устраивают путешествия по воде с серьезным перегрузом. Следователи сейчас выясняют обстоятельства одного из таких инцидентов, когда команда теплохода «Посыльный» отправилась в рейс, взяв на борт недопустимое количество людей. Ко всему прочему, по реке судно двигалось с одним работающим двигателем.