Москва, 25 июня. Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для штатного технического обслуживания поставленной ранее техники, речи об усилении присутствия РФ в латиноамериканской стране не идет. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков на заседании в Совете Федерации.

«Идет плановая работа, она не несет элемента усиления нашего присутствия там. По большому счету, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных», — отметил российский дипломат.

Он обратил внимание на то, что любая техника и транспортные средства требует обслуживания.

Как отметил заместитель руководителя дипломатического ведомства, российский самолет прилетел в Каракас для продолжения работ по обслуживанию ранее поставленной Венесуэле техники в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Российско-венесуэльские соглашения и контракты в области ВТС прозрачны во всех компонентах, не несут никаких элементов дестабилизации региональной обстановки, добавил Рябков.

При этом дипломат назвал недобросовестными попытки специально развивать эти темы.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо пользуется не только финансовой поддержкой Вашингтона, но и информационной. Западные СМИ систематически делают информационные вбросы, не озадачиваясь поиском доказательств и аргументов — все фейки разваливаются буквально через несколько часов после публикации. Так, в конце января, спустя всего несколько дней после нелегального провозглашения Гуайдо себя президентом, агентство Reuters распространило информацию о прибытии в Венесуэлу мифической ЧВК «Вагнер», на деле за нее были выданы российские военные инструкторы. Они на совершенно законной основе находятся в Венесуэле, где помогают местной армии готовить специалистов для приобретенной в РФ военной техники, о чем детально рассказала спикер МИД России Мария Захарова.