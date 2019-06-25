Украинский националист призвал Киев брать пример с России после резолюции ПАСЕ

Украине должна вести себя так же, как Россия, и меньше внимания обращать на мнение европейцев. Так украинский националист Дмитрий Корчинский прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей позицию Москвы по возвращению в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой пригласила Россию участвовать в своей июньской сессии. За данное решение проголосовали 118 из 190 членов ассамблеи. МИД Украины заявил, что возвращение России в ПАСЕ «является недопустимой уступкой России».

«Думаю, что реакция Украины на это решение достаточно ограничена», — признал лидер партии «Братство» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН).

По его словам, Украина в сложившейся ситуации не может предпринять ничего, кроме «выражения своего несогласия». Само же возвращение России в ПАСЕ означает для Украины, что ей следует отказаться от нынешней политики и перестать воспринимать всерьез европейские стандарты, считает собеседник ФАН.

«Чтобы нравиться Европе, не нужно быть похожим на Европу, — подчеркнул Корчинский. — В Москве не проведено ни одного гей-парада, а тем не менее их возвращают в ПАСЕ».

Таким образом, уверен он, и Украине следует вести себя более независимо.

«Думаю, если они собьют нидерландский самолет, то Нидерланды выступят с требованием принять Россию в Евросоюз, — заявил собеседник ФАН. — То есть нам нужно вести себя как Россия, и тогда нас будут больше любить в Европе».

Это, по словам националиста, и является путем, который приведет Украину к укреплению своих позиций на внутриевропейском политическом поле.

«Нам нужно больше воевать, меньше слушаться европейцев. Нам нужно вести себя более агрессивно и больше всем мешать», — предложил Корчинский.

Ранее Россия передала Совместной следственной группе документы, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing-777. МИД РФ раскритиковал заявления ССГ о якобы причастности российских военных к катастрофе МН17.