Алибасов предложил лишить звания врача гастроэнтеролога, усомнившегося в его отравлении

Москва, 25 июня. Продюсер Бари Алибасов предложил лишить звания врача гастроэнтеролога Виталия Румянцева, заподозрившего его в инсценировке отравления.

Алибасова возмутили подозрения, высказанные доктором медицинских наук. Он напомнил, что лежал под наркозом, «не шевелясь, не приняв ни одной крошки в рот», его связывали веревками, от которых даже остались рубцы.

«У меня все тело синtе. Я рыдал, плакал, просил ослабить, спрашивал, зачем так сильно. Мне говорили, что я могу выпасть из кровати», — поделился продюсер в комментарии Nation News.

Алибасов отметил, что все это было только началом истории, потом последовал курс лечения.

«Можно так притворяться?» — поинтересовался он.

Сейчас, по словам музыканта, он чувствует себя нормально.

«Голова работает нормально, а тело так быстро не восстановится», — добавил Алибасов.

Ранее Румянцев высказал мнение, что в истории отравления Алибасова жидкостью для прочистки «Крот» очень многое просто не сходится. Во-первых, сразу бросается в глаза, что музыкант не выглядит истощенным, хотя должен был провести на строгой диете минимум три недели (напомним, что медики диагностировали у артистка тяжелые химические ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей).

Отметим, что Румянцев стал далеко не первым, кто выразил сомнение относительно правдивости поведения Алибасова. Накануне актер и юморист Ефим Шифрин обвинил артиста в плагиате. По словам Шифрина, он первым продемонстрировал чудо исцеления, когда пришел на съемки телепередачи изображать слепого, пишет «Газета.ру».