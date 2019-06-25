Россия через несколько минут войдет в зал заседаний ПАСЕ

Москва, 25 июня. Россия подала заявку на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), готова через несколько минут войти в зал заседаний. Об этом заявил член российской делегации Александр Башкин.

Российский сенатор напомнил, что ключевое условие участия Москвы в работе ПАСЕ — безусловное соблюдение всех полномочий российской делегации.

Он обратил внимание на то, что если полномочия российских представителей полностью восстановят, российская сторона переведет все не уплаченные ранее денежные взносы в Совет Европы, передает РИА Новости.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что дискуссии по резолюции шли «много часов».

«Несмотря на то что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята», — резюмировал спикер ГД.

Он подчеркнул, что «здравое большинство» смогло отстоять позицию.

Глава отечественной делегации Петр Толстой не исключил, что полномочия российских представителей могут быть обжалованы. При этом он выразил мнение, что большинство делегатов проголосуют против такой идеи.

Как заявила руководитель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос по полномочиям российской делегации ассамблея рассмотрит в среду, 26 июня, после полудня.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. В документе также говорится о том, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат никаким ограничениям.