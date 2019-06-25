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Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома во Флориде

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Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома во Флориде

Вашингтон, 25 июня. Ракету Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно запустили с американского космодрома, сообщила компания SpaceX.

Запуск ракеты по неизвестным причинам был отложен на три часа. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 09.30 по московскому времени.

Ракета выполняет шестичасовую миссию, на ее борту находятся экспериментальные спутники, принадлежащие ВВС США, NASA, частным компаниям. Миссия STP-2 переносилась многократно, изначально ее планировали в 2016 году. Но затем сроки реализации сдвигались.

Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома во Флориде

Ранее глава SpaceX рассказал, что запущенная 2 мая ракета Falcon9 вывела на орбиту все 60 спутников для подключения к Интернету. Целью миссии Starlink SpaceX является обеспечение населения Земли качественным широкополосным Интернетом.

Ожидается, что американская компания выведет на орбиту Земли около 12 тысяч спутников. В начале февраля корпорация SpaceX начала огневые тесты двигателя для космического корабля Starship. Илон Маск готовит проект межпланетных полетов.

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Автор: Ирина Селезнева
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