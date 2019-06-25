Стало известно, сколько принц Гарри и Меган Маркл потратили на ремонт коттеджа Frogmore

Лондон, 25 июня. Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт загородной резиденции членов британской королевской семьи — коттеджа Frogmore. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным издания, денежные средства на работы были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Британии.

В здании XIX века постройки была полностью заменена старомодная инфраструктура, потолочные балки и перекрытия. По окончании реконструкции в коттедже появились «плавающие» полы и студия для занятий йогой, передает Пятый канал.

Отмечается, что принц Гарри и герцогиня Сассекская оплатили из собственных средств мебель и бытовую технику.

Ранее эксперт по чтению по губам расшифровал приказы, которые принц Гарри отдавал своей супруге Меган Маркл на дне рождения королевы Елизаветы II. Инцидент, взволновавший британскую прессу, произошел на лоджии Букингемского дворца, где королевское семейство приветствовало Елизавету и собравшуюся публику.

В Сети было размещено видео, на котором запечатлено, как Меган стоит позади принца Эндрю, но впереди принца Гарри. Вскоре он отвернулся от супруги, чтобы сказать что-то кому-то, Меган, решив подключиться к диалогу, повернулась к публике спиной. В тот момент Гарри сказал ей что-то в приказном порядке.

По словам специалиста, принц сказал супруге: «Повернись».