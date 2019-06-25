В Совфеде прокомментировали реакцию Киева на возращение России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение России в организацию, хотя возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Украина возмущена этим решением и ставит вопрос о приостановке своего участия в ПАСЕ. Какой знак подает решение членов ПАСЕ, и почему негодует Киев, объяснил российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, которая стартует 25 июня. При этом сохраняется возможность оспаривания полномочий делегации РФ. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 из 190 присутствовавших в зале членов делегаций, 62 парламентария голосовали против, десять — воздержались.

Комментируя решение ПАСЕ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Twitter, что восстановление полномочий российской делегации якобы является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы.

«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора», — утверждает Гройсман.

Также стало известно, что в ответ на это решение Украина рассматривает возможность приостановить свою деятельность в ПАСЕ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что решение членов ПАСЕ взвешенное и разумное, и нужно двигаться дальше, восстанавливая полномочия России в полном объеме.

Непродуманная позиция украинской делегации вызывает только сожаление, а их негодование — знак того, что в Киеве боятся вызвать гнев своих «хозяев», отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Украина сегодня как собачка на побегушках выполняет свою главную задачу: сделать все, чтобы «Северный поток — 2» не был построен. Они и сами в этом заинтересованы, и «хозяин» команду дал», — отметил российский сенатор, по мнению которого Киев в этом вопросе идет в фарватере протекционистской политики Вашингтона.

По словам Клинцевича, ответы на все вопросы, касающиеся «Северного потока — 2», дал в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Потери, которые может понести Европа, — следствие политики Украины, которая действует в этом вопросе исключительно в интересах США. Европе это не нужно и невыгодно. Европа хочет жить с Россией мирно и дружно, — подчеркнул член Совфеда. — Сегодня многие начинают понимать, что американская политика давления, их жандармские повадки выгодны только самим Соединенным Штатам и больше никому».

Поэтому сегодня все попытки выставить Россию как «агрессора» терпят крах, и решение ПАСЕ тому свидетельство, отметил сенатор Клинцевич. То, что в Европе готовы прислушиваться к голосу разума, показывает также, что нынешнее решение ПАСЕ принято на фоне плановой масштабной тренировки российских вооруженных сил и стартующего Международного военно-технического форума «Армия-2019».

«Эти мероприятия ясно показывают хозяевам и Украины, и Грузии, и Прибалтики, что наша боевая готовность на высочайшем уровне, состояние вооруженных сил отличное, — подчеркнул член профильного комитета СФ. — Тем не менее разумные люди в Европе понимают, что Россия — это страна, которая ведет миролюбивую политику и никому не угрожает. Наше пребывание в ПАСЕ еще раз подчеркивает, то Россия заинтересована в этой международной трибуне, где она будет спокойно и четко отстаивать свои международные интересы. А у наших партнеров будет возможность задать нам любой вопрос и получить на него ответ».

Это правильно, это нормальная международная практика, уверен собеседник ФАН.

«Россия возвращает положенный статус и, думаю, в ближайшее время снова станет полноправным членом этого сообщества, от которого нас пытались отодвинуть, сделав изгоем. Наш голос будет лучше слышен в Европе, чтобы обсуждать наши общие проблемы: энергетику, туризм, безопасность и т.д.», — говорит сенатор.

Член Совфеда напомнил, что с безопасностью в Европе стало значительно лучше в первую очередь благодаря России, вместе с сирийской армией разгромившей банды ИГИЛ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ), от террористической деятельности которого страдали и европейские страны.

«Так что нам нужна такая площадка, как ПАСЕ, а Европе нужен такой партнер, как Россия», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Как рассказал руководитель делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой члены ПАСЕ стали заложниками делегатов Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение более двухсот поправок с целью затянуть принятие резолюции.

«Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег они ничего не добились, поправки были отклонены», — цитирует Толстого РИА Новости.

В конце июня 2017 года Москва приостановила выплату членских взносов в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Решение Москвы стало следствием лишения российской делегации ряда полномочий под предлогом реакции на события 2014 года на Украине и в Крыму.

Зимой 2014 года на Украине произошел государственный переворот, на фоне которого в Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией. Воссоединение Крыма с РФ, как отмечают в Москве, прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.