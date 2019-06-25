Руководитель ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил организовать бесплатные автобусные рейсы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — сказал Алавердашвили.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей приветствовал заявление предпринимателя, с сожалением при этом заметив, что грузинские политики куда менее прагматичны, чем бизнес-сообщество.

«Данное заявление характеризует грузинский народ как неоднородный. Там есть здравомыслящие люди, настроенные миролюбиво по отношению к Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что в Грузии есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться и зарабатывать деньги, а есть люди, которые хотят зарабатывать иными способами», — говорит парламентарий.

Депутат Госдумы тонко намекнул на то, что кризис в Грузии мог быть инспририрован извне, ведь для организации любых протестов необходимы финансы.

«Любое мероприятие, которое длится несколько дней, требует денег. Проезд, питание, аппаратура — все это требует денег. И люди на этом тоже зарабатывают. Одни бездельники собираются на площади, чтобы просто погорлопанить. А у других просто нет на это времени, они хотят честно зарабатывать, поэтому ждут российских туристов», — заключил Александр Шерин.

Напомним, во время визита российской делегации в парламент Грузии в здание ворвались радикалы и сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В результате протестов глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

После вышеописанного недоразумения отношения между двумя государствами резко ухудшились — Москва приняла решение прекратить авиасообщение с Тбилиси и другими грузинскими городами. Отметим, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвиняла Россию в том, что она является «агрессором» и «оккупантом».

Судя по всему, политический кризис в Грузии организовал Запад. Это подтверждает и высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Добавим, что на территории страны действует множество западных некоммерческих организаций.