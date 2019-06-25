Москва, 25 июня. Химики Уральского федерального университета разработали рецепт пива, которое обогащено витаминами и минералами и не вызывает похмелья. Об этом рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.

Как объяснила профессор УрФУ Елена Ковалева, российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами, ученые меняют свойства дрожжей, подбирая режимы и различные условия, в том числе температуру. Кроме того, специалисты применяют вкусовые добавки.

Эксперты рассматривают возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя. Как объяснили в вузе, употребляющий такое пиво человек будет получать полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Его не будут мучить головные боли и похмелье.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что даже одна бутылка пива в неделю приводит к постепенной потере памяти и к ухудшению работы мозга в целом, заявила специалист Оксфордского университета Аня Топивала.

Британские ученые решили проверить сообщения о том, что умеренное употребление спиртного не наносит вреда здоровью человека и даже может служить профилактикой от болезней сердца и сосудов. Исследование опровергло бытующие мнения.

«Результаты нашего исследования говорят о том, что текущие нормы потребления алкоголя в США и в Британии являются слишком высокими – они позволяют людям выпивать около 240 грамм спиртного в неделю, — подчеркнула Топивала. — Мы выяснили, что атрофия гиппокампа начинается уже при употреблении 140 грамм алкоголя».

Участие в эксперименте приняли 550 добровольцев. Ученые постановили, что пьющие люди имеют некоторые проблемы с сообразительностью и памятью.

Также сотрудники Кембриджского университета выяснили, что последовательность употребления разных видов спиртных напитков не влияет на вероятность появления похмелья и степень его тяжести.

Исследователи провели эксперимент на 90 добровольцах в возрасте от 19 до 40 лет. Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке. Представители контрольно группы употребляли только вино или пиво.

Авторы работы отслеживали состояние добровольцев и содержание спирта в организме, увеличивая дозы алкоголя при необходимости. На следующий день после эксперимента подопытным предлагали оценить тяжесть похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о самочувствии во время употребления алкоголя.