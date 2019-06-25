Киев оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Киев, 25 июня. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, однако в Киеве уверены в неоспоримости возврата РФ в ПАСЕ, об этом сообщил представитель украинской делегации Борислав Береза.

ПАСЕ приняла резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии. В резолюции отмечено, что права делегации голосовать, выступать и быть представленными не подлежат изменению. В Киеве выступают резко против возвращения РФ в ПАСЕ, украинская делегация выразила намерение оспорить возвращение РФ в ПАСЕ.

«Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но, зная настрой комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются», — написал Береза в Facebook.

В МИД Украины также ранее раскритиковали возвращение РФ в ПАСЕ. В украинском ведомстве назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы».

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. ПАСЕ рассматривала возможность снять ограничения с российской делегации, однако они так и не были сняты. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг критике угрозы Украины ПАСЕ в случае возвращения России. Сенатор подчеркнул, что украинская делегация «шантажирует ПАСЕ» своим возможным уходом. По его словам, что такие угрозы «большей части Европы уже порядком надоели».